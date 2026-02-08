Habertürk
        Atila Gerin: Bugün istediğimiz çoğu şeyi yapamadık - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Bugün istediğimiz çoğu şeyi yapamadık

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, RAMS Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün istediğimiz çoğu şeyi yapamadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:46 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:46
        "Bugün istediğimiz çoğu şeyi yapamadık"
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı RAMS Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN İSTEDİĞİMİZ ÇOĞU ŞEYİ YAPAMADIK"

        Gerin, "Başakşehir’i tebrik ediyorum. İyi bir takım, kaliteli bir takım. Bugün çoğu istediğimizi yapamadık, topa sahip olamadık. Başakşehir’in topa sahip olması mücadele gücümüzü düşürdü. Başakşehir’in üstünlüğüyle geçti maç. Ama biz ileriki maçlara bakıyoruz. Yeni bir takımız. Bedirhan ilk maçına çıktı, böyle çok oyuncumuz var. En azından bu oyuncuları test etme, Süper Lig’in asıl zorluklarını görmeleri açısından fırsat olarak görüyoruz. Buradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Sonuçta Başakşehir rakibimiz değil. Kazanamadık, üzgünüz ama oyuncularımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

