        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Galibiyeti hak ettik

        Atila Gerin: Galibiyeti hak ettik

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-0 yenen ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 17:34 Güncelleme:
        "Galibiyeti hak ettik"

        ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

        Çok önemli bir süreçte olduklarını vurgulayan Gerin, şöyle konuştu:

        "Maçtan önce '4 tane final maçımız var.' demiştik. Bu maç onun ilk ayağıydı. Geçen hafta 3 gollü galibiyetle gelen bir rakibimiz vardı. Her maç zor. Psikolojik olarak bu maçlar daha da zor ama biz de ona göre hazırlanıyoruz. Oyunu ne kadar sabırlı tutabilirsek her zamanın bize avantaj olacağını düşündük ve bu planımız işledi. İkinci yarı belli süreden sonra pozisyonlara girdik. Maçı hak ettik. Bu dakikadan sonra puan ve puanlar çok önemli. Kümede kalmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuklara çok teşekkür ediyorum, sınırlarını zorladılar. Kolay değil Gaziantep FK gibi bir takıma karşı 3 gol atmak ve gol yememek. Bunlardan ayrıca mutluyum. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var. Kümede kalmak için her şeyi yapacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Helin'i, 'Çiçek alacağım' diye görüşmeye çağırıp, öldürmüş

        Diyarbakır'da, 'da 3 aylık hamile Helin Eren'i (19) tabancayla öldüren Siyabent Şeker (20) için hazırlanan iddianame kabul edildi. Şeker hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede; Siyabent'in, Helin'i, 'Gel yemek ısmarlayayım...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!