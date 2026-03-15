        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Kendi hatamızla golü yedik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Kendi hatamızla golü yedik

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, yaptıkları hata sonucunda kalelerinde golü gördüklerini belirtti.

        Giriş: 15.03.2026 - 20:02 Güncelleme:
        "Kendi hatamızla golü yedik"

        Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gerin, son 2 haftada istedikleri puanları alamadıklarının altını çizdi.

        "KENDİ HATAMIZLA GOLÜ YEDİK"

        Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını vurgulayan Gerin, "Kasımpaşa da can havliyle maça çıkmıştı. Onların da bizim gibi puana ihtiyacı vardı. Atanın kazanacağı bir maç olacağı belliydi. Kendi hatamız ile bir gol yedik. Sonrasında müsabakada çok da pozisyon olmadı. 100-101 dakika oyun oynandı. 45-46 dakika top oyunda kaldı. Yatanın yerden kalkmadığı, kimsenin futbol oynamayı düşünmediği bir maçtı. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha çok maç var. Bundan önce alt sıralardan çıktıysak bundan sonra da çıkmasını biliriz Allah'ın izniyle. Mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

        Ligde 18 Mart Çarşamba günü oynayacakları Trabzonspor mücadelesine de değinen Gerin, şöyle konuştu:

        "Bizim için artık her maç çok önemli. Trabzonspor çok kuvvetli bir takım. Ligde şampiyonluk yarışının içine girdiler. Buraya daha istekli gelecekler. Saygı duyduğumuz büyük bir takım. Biz bütün büyük takımlara karşı saygı duyarak kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Yine çıkıp puan için mücadelemizi yapacağız."

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
