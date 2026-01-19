Habertürk
        Atila Gerin: Konya'dan aldığımız puan bize bir moral oldu - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Konya'dan aldığımız puan bize bir moral oldu

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Düşmeme mücadelemizde Konya'dan aldığımız puan bize bir moral oldu, yolumuza böyle devam edeceğiz" dedi.

        Giriş: 19.01.2026 - 20:34 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:34
        "Konya'dan aldığımız puan bize moral oldu"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

        "KONYA'DAN ALDIĞIMIZ PUAN BİZE BİR MORAL OLDU"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Maçtan önce bir puan sizin işinizi görür mü deselerdi öpüp başımıza koyabilirdik. Böyle bir ortamdan geliyoruz. Bugün ilk 11 ve gireni çıkarıyla 13-14 oyuncusunu kaybetmiş, 7-8'i ayrılma sürecinde olan bir takım. çok çabuk aksiyon alarak bir takım kurduk. Böyle bir ortamda çocukların verdiği mücadeleyi, oyuncularımı gerçekten yürekten kutluyorum. Konyaspor gibi zor bir deplasmanda bu şartlarda puan almak zaten zor. Ama biz üç puanı son saniyelerde kaybetmemizin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Son saniyeye kadar getirmiştik, ama olmadı. Bizim düşmeme mücadelemizde Konya'dan aldığımız puan bize bir moral oluyor, özgüven verdi. Yolumuza böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

