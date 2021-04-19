Vefatının 6'ncı yılında anılıyor 0:00 / 0:00

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Besteci Atilla Özdemiroğlu, vefatının 5'inci yılında anılıyor. 5 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya gelen Özdemiroğlu, çocuk yaşlarda aldığı dersler sonucunda viola, keman, flüt, trombon ve mandolin çalmayı öğrendi.

Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenim görürken profesyonel olan Atilla Özdemiroğlu, 1957'de Berkant'ın solisti olduğu Jüpiter Kenteti adlı grupla henüz 14 yaşındayken sahneye çıktı. Grupta Kenan Doğulu ile Ozan Doğulu'nun babası Yurdaer Doğulu, elektro gitar çalıyordu.

Atilla Özdemiroğlu, 1972'de Şanar Yurdatapan ile kurduğu Türkiye'nin ilk müzik yapım şirketi ŞAT Yapım, aralarında Nilüfer, Sezen Aksu, Rüçhan Çamay, Yasemin Kumral ve Esmeray'ın da olduğu birçok şarkıcının albümünü çıkardı.

MÜZİKAL ÇALIŞMALARI

* Yedi Kocalı Hürmüz (1980)

* Beyoğlu Beyoğlu (1984)

* Fosforlu Cevriye (2008)

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI ÇALIŞMALARI

* Delisin (1975)

* Minik Kuş (1975)

* Çiçekler (1975)

* İnsanız Biz (1978)

* Pet'r Oil (1980)

* Atlantis (1983)

* Bir Gün Bize Yetmez (1987)

ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE ALTIN PORTAKAL KAZANDIĞI ÇALIŞMALARI

Atilla Özdemiroğlu, 60 filmin müziğini yaparken 7'siyle Altın Portakal kazandı.

* Arkadaş (1975- Şanar Yurdatap ile birlikte yaptı)

* Kurbağalar (1986)

* Züğürt Ağa (1986)

* Muhsin Bey (1987)

* Gece Yolculuğu (1988)

* Kaçamak (1988)

* Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990)