Atletico Madrid: 3 - Real Sociedad: 4 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçın penaltılarında Atletico Madrid'i 4-3 yenerek kupaya uzandı. Organizasyonda en son 2019-2020 sezonunda zafere ulaşan Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nı 4. kez kazandı.
19 Nisan 2026 - 01:14
İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaştı.
Estadio de La Cartuja'da normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmanın penaltılarını 4-3'lük skorla kazanan Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nın sahibi oldu.
Müsabakanın normal süresinde Atletico Madrid'in gollerini 18'de Ademola Lookman ile 83. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Real Sociedad'ın gollerini ise 1'de Ander Barrenetxea ve 45+1. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabak attı.
Bu sonuçla beraber Real Sociedad, kulüp tarihinde 4. kez İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürecek.
En son 2012-2013 sezonunda İspanya Kral Kupası'nı kazanan Atletico Madrid'de ise hasret devam etti.
