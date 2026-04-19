Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid: 3 - Real Sociedad: 4 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        Atletico Madrid: 3 - Real Sociedad: 4 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçın penaltılarında Atletico Madrid'i 4-3 yenerek kupaya uzandı. Organizasyonda en son 2019-2020 sezonunda zafere ulaşan Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nı 4. kez kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 01:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Kral Kupası Real Sociedad'ın!

        İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaştı.

        Estadio de La Cartuja'da normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmanın penaltılarını 4-3'lük skorla kazanan Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nın sahibi oldu.

        Müsabakanın normal süresinde Atletico Madrid'in gollerini 18'de Ademola Lookman ile 83. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Real Sociedad'ın gollerini ise 1'de Ander Barrenetxea ve 45+1. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabak attı.

        Bu sonuçla beraber Real Sociedad, kulüp tarihinde 4. kez İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürecek.

        En son 2012-2013 sezonunda İspanya Kral Kupası'nı kazanan Atletico Madrid'de ise hasret devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı

        İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraştaki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüyler ürperten ifadeler
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
