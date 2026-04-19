Atletico Madrid: 3 - Real Sociedad: 4 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraştaki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.(AA)