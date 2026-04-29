        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid - Arsenal maçı TRT 1 izle ekranı: Atletico Madrid Arsenal maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Arsenal maçı canlı izleme linki

        Atletico Madrid-Arsenal maçı izle: Atletico Madrid - Arsenal maçı TRT 1 canlı takip ekranı

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yarı final maçları ile sürüyor. İspanyol devi Atletico Madrid ile İngiliz temsilcisi Arsenal, finale giden yolda kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Atletico Madrid- Arsenal mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, Atletico Madrid- Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Atletico Madrid- Arsenal maçı canlı izle ekranı ve iki takımın muhtemel 11'leri...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 23:04 Güncelleme:
        Atletico Madrid- Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Madrid ekibi lig aşamasını 14. basamakta tamamlarken, Arsenal zirvede bitirdi. Çeyrek finalde Sporting'i eleyen İngiliz devi, zorlu deplasmanda galip gelip final kapısını aralamak istiyor. Madrid temsilcisi ise, çeyrek finalde ise Barcelona'yı eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, Atletico Madrid- Arsenal maçının şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Atletico Madrid- Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Atletico Madrid- Arsenal maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Atletico Madrid- Arsenal maçı 29 Nisan Çarşamba saat 22.00'de oynanacak.

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Metropolitano'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        Atletico Madrid, çeyrek finalde güçlü rakibi Barcelona’yı eleyerek yarı finale yükseldi ve taraftarı önünde ilk maçta avantaj yakalamayı hedefliyor. Diego Simeone’nin öğrencileri savunma disiplini ve hızlı geçiş oyunuyla dikkat çekiyor. Özellikle iç saha performansıyla öne çıkan İspanyol ekibi, Metropolitano’da rakiplerine kolay fırsat vermiyor.

        İki takımın son karşılaşmalarında dengeli bir tablo dikkat çekerken, bazı kaynaklarda Arsenal’in son randevuda 4-0’lık galibiyeti öne çıkarılıyor. Ancak yarı final atmosferi çok farklı bir mücadele vaat ediyor. Özellikle ilk maçın sonucu final yolunda belirleyici olabilir.

        MUHTEMEL 11'LER

        Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Alex Baena, Griezmann, Alvarez

        Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapie, Rice, Odegaard, Zubimendi, Saka, Gyökeres, Martinelli

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankırı'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

        Çankırı'da kardeşi Hasan Hurşit'e (44) ateş ettikten sonra kaçan ve evinin yakınındaki arazide yakalanan Recep Hurşit'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
