        Atletico Madrid - Barcelona: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        Atletico Madrid - Barcelona: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı konuk eden Atletico Madrid, güçlü rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Atletico'ya galibiyeti getiren golleri Joan Garcia (kendi kalesine), Griezmann, Lookman ve Julian Alvarez kaydetti.

        Giriş: 13.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:49
        Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ağırladığı Barcelona'yı 4-0'lık skorla dağıttı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Simeone'nin öğrencileri, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

        LOOKMAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST

        Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 7'de Joan Garcia (kendi kalesine), 14'te Antoine Griezmann, 33'te Ademola Lookman ve 45+2'de Julian Alvarez kaydetti. Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Lookman 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

        Barcelona'nın 52. dakikada Cubarsi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 85. dakikada ise Eric Garcia direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

