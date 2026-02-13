Atletico Madrid - Barcelona: 4-0 (MAÇ SONUCU)

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ağırladığı Barcelona'yı 4-0'lık skorla dağıttı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Simeone'nin öğrencileri, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

LOOKMAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 7'de Joan Garcia (kendi kalesine), 14'te Antoine Griezmann, 33'te Ademola Lookman ve 45+2'de Julian Alvarez kaydetti. Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Lookman 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

Barcelona'nın 52. dakikada Cubarsi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 85. dakikada ise Eric Garcia direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.