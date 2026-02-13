Atletico Madrid - Barcelona: 4-0 (MAÇ SONUCU)
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı konuk eden Atletico Madrid, güçlü rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Atletico'ya galibiyeti getiren golleri Joan Garcia (kendi kalesine), Griezmann, Lookman ve Julian Alvarez kaydetti.
Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ağırladığı Barcelona'yı 4-0'lık skorla dağıttı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Simeone'nin öğrencileri, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
LOOKMAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 7'de Joan Garcia (kendi kalesine), 14'te Antoine Griezmann, 33'te Ademola Lookman ve 45+2'de Julian Alvarez kaydetti. Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Lookman 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.
Barcelona'nın 52. dakikada Cubarsi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 85. dakikada ise Eric Garcia direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.