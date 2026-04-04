Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'da dev randevu
Barselona, La Liga 30. hafta maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde, Atletico Madrid - Barcelona maçının saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Atletico Madrid - Barcelona maçının başlama saati ve iki takımın muhtemel 11'i...
Atletico Madrid - Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Katalan ekibi, Real Madrid'in puan kaybettiği haftada rakibini mağlup edip puan farkını açmak istiyor. Atletico Madrid ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler, Atletico Madrid - Barcelona maçının yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid - Barcelona maçı 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Alvarez, Griezmann.
Barcelona: J. Garcia; Araujo, Cubarsi, E. Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, F. Lopez, Rashford; Lewandowski.