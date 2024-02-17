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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ATM para çekme limiti 2024: ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebilir, karekod para çekme limiti - Merak Edilenler Haberleri

        Banka hesabı olanlar dikkat! ATM'lerde para çekme limiti yükseldi!

        Yeni alınan bir kararla, bankalar ATM para çekme limitini artırdı. Bu zamana kadar 5 bin TL olan para çekme limitinde değişikliğe gidildi. Peki, para çekme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:44
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        ATM'lerde para çekme limitinde değişikliğe gidildi. Önceden 5 bin TL olan sınır daha da yükseltildi. Bankalar limit artışı ile beraber, yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor. Peki, ATM para çekme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        ATM PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELDİ!

        Yeni bir düzenleme ile ATM para çekme limiti yükseldi. Önceden 5 bin TL olan sınır, şimdi 10 bin TL'ye çıktı. Hatta bazı bankalarda bu sınır, 15 bin TL'ye kadar çıktı. Bankalar, mobil uygulama üzerinden veya SMS yoluyla müşterilerini bilgilendirmeye başladı.

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        ATM PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLDU?

        Banka müşterileri artık ATM'lerden 10 bin, bankaya göre 15 bin TL nakit çekebilecek. Aynı karar, karekod nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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