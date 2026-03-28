        Haberler Gündem Güvenlik ATMACA gemisavar füzesi, tam isabetle vurdu!

        ATMACA gemisavar füzesi, tam isabetle vurdu!

        ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, TCG Burgazada gemisinden ateşlenerek belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu

        Giriş: 28.03.2026 - 02:20
        ATMACA, tam isabetle vurdu!

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ATMACA füzesinin yeni kabiliyetine ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu. Görgün, paylaşımında, “Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA; yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur. Milli veribağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem; dinamik harekât ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır. Denizden karaya uzanan bu çok boyutlu etki alanı; savunma sanayiimizin sistemler arası entegrasyon kabiliyetini ve harekât sahasındaki derinliğini bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli başarıda emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm paydaşlarımızı, mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü liderlik, bu kazanımların en önemli itici gücünü oluşturmaktadır” dedi.

        ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Denizden karaya kusursuz isabet. Leventlerimizin vurucu gücü ATMACA gemisavar füzemiz, TCG BURGAZADA gemimizden gerçekleştirilen test atışında kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

