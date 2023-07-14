Austria Wien - Galatasaray | CANLI YAYIN
Austria Wien - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Hull City'ye 4-3 yenilen Galatasaray, Kisvarda'yı ise 2-0 mağlup etmişti
Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Austria Wien'le karşı karşıya geliyor.
AUSTRIA WIEN: 0 - GALATASARAY: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 20.30
YAYIN: GS TV
STAT: Franz-Horr (Generali Arena)
AUSTRIA WIEN: Kos, Galvao, Handl, Potzmann, Martins, Holland, Fischer, Rantfl, Jukic, Fitz, Tabakovic
YEDEKLER: Früchtl, Platovic, Huskovic, Meisl, Polster, Gruber, Braunöder, Vucic, Silva Kangani
TEKNİK DİREKTÖR: Michael Wimmer
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış
YEDEKLER: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Ali Turap, Metehan, Mertens, Emre, Caner, Özgür Baran, Moruţan, Hamza, Baran
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
İLK MAÇTA NELER OLDU?
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen ve yakaladığı önemli birkaç pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, rakip kalede üst üste tehlikeli ataklar oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, 68. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.
Galatasaray'ın kampında bulunan oyunculardan Fernando Muslera, Mathias Ross, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Metehan Baltacı ve Berk Balaban maç kadrosunda yer almadı.
HULL CITY MAÇINDA NELER OLDU?
Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi.
Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.
Konuk ekip ise Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan Tufan ve Delap ilk 11'iyle mücadele etti.
Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti.
Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
Devre arasında sahaya giren birkaç seyirci, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.
Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti.
İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.