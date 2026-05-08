        Autoliv Türkiye'de üretime son veriyor

        Autoliv Türkiye'de üretime son veriyor

        Autoliv, EMEA bölgesinde talebin altında kalan üretim kapasitesini gerekçe göstererek Türkiye'deki direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimini 2028'in ilk yarısına kadar kademeli olarak durdurma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 200 çalışanın etkileneceği süreçte şirket, kapanış maliyetinin 142 milyon dolar olmasını beklerken, çalışan giderleri hesaplamasında ise dolar/TL kurunu 53 TL olarak öngördü

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:50
        Autoliv Türkiye'den çekiliyor

        Otomotiv güvenlik sistemleri alanında faaliyet gösteren Autoliv, EMEA bölgesindeki üretim kapasitesini yeniden düzenleme kararı aldı. Şirket, yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından Türkiye’deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak durduracağını açıkladı.

        Autoliv’den yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün küresel ölçekte yapısal bir dönüşümden geçtiği belirtilerek, değişen piyasa koşullarının üretim ağının düzenli olarak gözden geçirilmesini zorunlu kıldığı ifade edildi. Şirket yönetimi, EMEA bölgesindeki üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde kaldığını belirledi.

        Bu kapsamda Autoliv, Türkiye’de direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimini kapsayan imalat faaliyetlerini aşamalı olarak sonlandıracak. Karardan yaklaşık 2 bin 200 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

        Türkiye’deki üretimin, Autoliv’in EMEA bölgesindeki diğer mevcut tesislerine kaydırılacağı ve Türkiye’deki üretim operasyonlarının tamamen kapatılmasının 2028’in ilk yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

        DOLAR KURU İÇİN 53 TL TAHMİNİ

        Şirket, söz konusu kapasite düzenlemesi kapsamında vergi öncesi yaklaşık 142 milyon dolarlık nihai maliyet oluşmasını bekliyor. Bu tutarın büyük bölümünün 2026 yılının ikinci çeyreğinde kayıtlara geçeceği belirtildi.

        Açıklamaya göre, sabit kıymet ve stok değer düşüşlerinden kaynaklı 13 milyon dolarlık nakit dışı gider öngörülürken, yaklaşık 129 milyon dolarlık nakit giderin ise ağırlıklı olarak kıdem, işten ayrılma ve çalışanları elde tutma maliyetlerinden oluşacağı kaydedildi. Bu hesaplamalarda dolar/TL kuru için ağırlıklı ortalama 53 TL varsayımı kullanıldı.

        "YAPILANMAYI OPTİMİZE EDİYORUZ"

        Autoliv EMEA Başkanı Magnus Jarlegren, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasa koşulları değişirken, gelecekteki taleple kapasitemizi daha iyi uyumlu hale getirmek ve uzun vadeli rekabet gücümüzü artırmak için EMEA bölgesindeki üretim yapılanmamızı sürekli olarak optimize ediyoruz. Bu değişimin etkilenen çalışanlar için zor olduğunu biliyoruz ve süreci şeffaf ve saygılı bir şekilde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

        Autoliv, Türkiye’de müşteriyle doğrudan ilişkili operasyonlarını sürdüreceğini de açıkladı.

