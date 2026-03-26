        Haberler Bilgi Gündem AUZEF bahar dönemi sınav takvimi: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman, sınav merkezi tercihleri ne zaman bitiyor?

        AUZEF bahar dönemi sınav takvimi: AUZEF vize ve final sınavları ne zaman?

        AUZEF sınav takvimi öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Bahar dönemi vize sınavları kapsamında sınav merkezi tercih işlemleri, 23 Mart itibarıyla başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 26.03.2026 - 15:13
        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri araştırmaları hız kazandı. Sınav takvimine göre vize sınavları için yapılacak sınav merkezi tercih işlemleri, 23 Mart günü başladı ve 31 Mart tarihinde sona erecek. Öğrenciler tercih işlemlerini AUZEF öğrenci giriş sisteminden yapabilecek. Bu kapsamda “AUZEF bahar dönemi vize sınavları hangi tarihlerde yapılacak, final ve bütünleme sınavları ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        AUZEF VİZE SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi belli oldu. Takvime göre bahar yarıyılı ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri 23 Mart itibarıyla başladı.

        Tercih işlemleri 31 Mart 2026 Salı saat 23.59’a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

        AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        AUZEF 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

        AUZEF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

        AUZEF bahar dönemi final sınavları 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavı 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

