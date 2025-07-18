AUZEF bütünleme sınav tarihi 2025: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin merakla beklediği Bahar Dönemi bütünleme sınavlarıyla ilgili tarih detayı geldi. 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı tarihi ertelenmişti. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
AUZEF giriş belgesi yayınlandı. Bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinde sorgulanabilecek. İşte AUZEF tarih bilgisi
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF bütünleme sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ
19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.
Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz