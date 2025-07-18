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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF bütünleme sınav tarihi 2025: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

        AUZEF bütünleme sınav tarihi 2025: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin merakla beklediği Bahar Dönemi bütünleme sınavlarıyla ilgili tarih detayı geldi. 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı tarihi ertelenmişti. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:36
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        AUZEF giriş belgesi yayınlandı. Bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinde sorgulanabilecek. İşte AUZEF tarih bilgisi

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF bütünleme sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ

        19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.

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        Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz

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