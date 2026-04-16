AUZEF giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 AUZEF vize sınav tarihleri
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav haftası yaklaşırken heyecan da arttı. 2026 Bahar Dönemi vize sınavları öncesinde "AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusu öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınav tarihleri, giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav merkezlerine ilişkin en güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte detaylar…
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınavları yaklaşırken öğrencilerde sınav heyecanı arttı. Sınav merkezi tercihlerini tamamlayan binlerce aday, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenmek için giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilen detaylar…
AUZEF VİZE TARİHİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026 bahar dönemi ara sınavlarının 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
AUZEF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında, öğrenciler belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden AKSİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak ulaşabilecek. Bu ekran üzerinden sınav merkezi, bina ve salon bilgileri görüntülenebilecek.