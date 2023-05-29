AUZEF FİNALLERİ ONLİNE MI OLACAK?

AUZEF finalleri 9-10-11 Haziran ile 16-17-18 Haziran tarihlerinde çevrimiçi online olarak https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Ögrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.