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2023 AUZEF sınav takvimi: AUZEF sınavları ne zaman, online mı olacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavlarında geri sayım sürüyor. Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıtları 15 Mart tarihinde sona ermesinin ardından gözler final tarihlerine çevrildi. AUZEF bahar dönemi vizeleri 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Vizelerin sona ermesinin ardından final tarihleri ve sınavların online olarak mı yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2023 AUZEF sınav takvimi...

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  • AUZEF sınav takvimi 2023: AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi 2022-2023 akademik tavimini paylaşmasının ardından, AUZEF final tarihleri netlik kazandı. AUZEF bahar dönemi sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler, finallerin online mı, yüz yüze mi yapılacağını mercek altına aldı. Peki, "AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?" İşte 2023 AUZEF final tarihleri...
  • AUZEF sınav takvimi 2023: AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

    2023 AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN?

    Yayınlanan takvime göre AUZEF 2022 - 2023 bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran ile 16-17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak

     
  • AUZEF sınav takvimi 2023: AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

    AUZEF FİNALLERİ ONLİNE MI OLACAK? 

    AUZEF finalleri 9-10-11 Haziran ile 16-17-18 Haziran tarihlerinde çevrimiçi online olarak https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

    Ögrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.
  • AUZEF sınav takvimi 2023: AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ TÜM SINAV TARİHLERİ

    Final sınavları: 10 - 11 Haziran

    Telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz

    Mezuniyet üç ders sınavı: 2 Eylül
  • AUZEF sınav takvimi 2023: AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

    AUZEF FİNAL SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Bahar dönemi sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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