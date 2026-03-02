Av yasağının ilk günü!

Adana'da sazan balığı av yasağının başlamasına rağmen 7’den 70’e çok sayıda kişi, regülatör köprüsü üzerinde balık tutmaya devam etti. Adana'da av yasağının başladığı gün oltacıların köprüdeki yoğunluğu Galata'yı andırdı.

DHA'nın haberine göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Adana il sınırları içerisindeki tüm iç sularda sazan ve sazangiller için 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında av yasağı uygulanmaya başlandı.

Üreme dönemini kapsayan yasak süresince sazan türlerinin avlanması, satışı, nakli ve bulundurulması yasaklandı. Ancak yasağın ilk gününde merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi üzerinde bulunan regülatör köprü üzerinde ve kenarında çok sayıda vatandaş oltalarını suya attı. Yasağa rağmen 7’den 70’e her yaştan vatandaş, köprü boyunca yan yana balık avladı.

"YASAĞIN BİZLERİ ETKİLİYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen Barış Altıntaş, yasağın kendilerini etkilemeyeceğini dile getirdi. Altıntaş, “Balık yasağının bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin dört bir yanında havalar kış kıyametken Adana’da hava çok güzel. Arkadaşlarla her hafta sonu balığın keyfini çıkarıyoruz. Güzel havayla birlikte gelip burada vakit geçirmek çok eğlenceli oluyor. Yasak olmasına rağmen biz buraya ticaret yapmak için değil, keyif için geliyoruz. Tuttuğumuz balıkları konu komşuya dağıtıp burada stres atıyoruz” dedi.