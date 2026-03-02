Canlı
Habertürk
Habertürk
        Av yasağının ilk günü!

        Av yasağının ilk günü!

        Adana'da tüm iç sularda sazan ve sazangiller için 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında av yasağı uygulanmaya başlandı. Ancak av yasağının başladığı gün oltacıların köprüdeki yoğunluğu Galata'yı andırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:47
        Av yasağının ilk günü!

        Adana'da sazan balığı av yasağının başlamasına rağmen 7’den 70’e çok sayıda kişi, regülatör köprüsü üzerinde balık tutmaya devam etti. Adana'da av yasağının başladığı gün oltacıların köprüdeki yoğunluğu Galata'yı andırdı.

        DHA'nın haberine göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Adana il sınırları içerisindeki tüm iç sularda sazan ve sazangiller için 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında av yasağı uygulanmaya başlandı.

        Üreme dönemini kapsayan yasak süresince sazan türlerinin avlanması, satışı, nakli ve bulundurulması yasaklandı. Ancak yasağın ilk gününde merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi üzerinde bulunan regülatör köprü üzerinde ve kenarında çok sayıda vatandaş oltalarını suya attı. Yasağa rağmen 7’den 70’e her yaştan vatandaş, köprü boyunca yan yana balık avladı.

        "YASAĞIN BİZLERİ ETKİLİYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

        Arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen Barış Altıntaş, yasağın kendilerini etkilemeyeceğini dile getirdi. Altıntaş, “Balık yasağının bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin dört bir yanında havalar kış kıyametken Adana’da hava çok güzel. Arkadaşlarla her hafta sonu balığın keyfini çıkarıyoruz. Güzel havayla birlikte gelip burada vakit geçirmek çok eğlenceli oluyor. Yasak olmasına rağmen biz buraya ticaret yapmak için değil, keyif için geliyoruz. Tuttuğumuz balıkları konu komşuya dağıtıp burada stres atıyoruz” dedi.

        "YASAK OLDUĞUNU YETKİLİLER İYİ DUYURAMADI"

        Eşiyle birlikte köprü üzerinde balık tutan Yakup Çoban, yasağın var olduğunu bilmediğini, yetkililerin ise bu yasağı yeterince iyi duyuramadığını dile getirdi. Çoban, “Yasağın olduğundan haberim yok. Sazan avı yasağına ilişkin herhangi bir duyuru görmedik. Yasak olmuş olsa yetkililer bugünden itibaren köprü üzerine gelerek burada bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunur, işlem uygular. Telefonu aktif kullanmama rağmen yasaktan haberim olmadı. Kurallar uygulanacaksa gelsinler, uyarsınlar; biz de burada balık tutmayalım” ifadelerini kullandı.

        "GALATA KÖPRÜSÜ’NDEKİ ORTAMA BENZETİYORUM"

        Adana’daki regülatör köprüde vatandaşların akın ederek balık tutmasını İstanbul’daki Galata Köprüsü’ndeki ortama benzettiğini aktaran Çoban, “Adana’da balık tutmak çok keyifli, insanlar buraya akın akın geliyor. Çok çeşitli balıklar tutuluyor. Adana bu havalarda çok güzel, manzaramız çok güzel. Normalde balık tutmayı İstanbul’da daha çok yapıyorduk. Eşimle birlikte buraya geldik, ikimiz de balık tutmayı çok seviyoruz” diye konuştu.

        Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı'ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi. (İHA)

