24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde kalp krizi geçiren öğretmene ilk müdahaleyi Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yaptı. Kalp krizi geçiren öğretmenin ağzını açarak bilincini açık tutan Başkan Benli, hastaneye kadar sağlık ekiplerine yardım ederek öğretmenin hayatta kalmasını sağladı.

İHA'nın haberine göre, Avcılar Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Firüzköy Sosyal Tesislerde özel bir etkinlik düzenleyerek ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Programa katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, açılışta öğretmenlerle sohbet etti. Açılış programının ardından Başkan Benli ve davetliler yemeğin verildiği salona geçti. Yemek sırasında Firüzköy Vakıf eski Başkanı Yurdanur Kırıcı fenalaşarak yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENE İLK MÜDAHALE

Yemekte öğretmen Yurdanur Kırıcı’nın fenalaştığını gören Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, hemen öğretmenin yanına gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Başkan Benli, ilk önce fenalaşan öğretmenin nabzını, ardından da aracında bulunan ekipman ile tansiyonunu ölçtü. Başkan Benli’nin müdahalesi sırasında emekli öğretmenin bilincini kaybetmemesi için ağzını açarak dilini çıkarttı.

BAŞKAN BENLİ AMBULANSTA SAĞLIK EKİPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Programda fenalık geçiren öğretmen Yurdanur Kırıcı, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin müdahalesiyle hayata tutundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Başkan Benli’nin yaptığı müdahale sonrası öğretmen sedyeye alınarak hastaneye götürüldü. Başkan Benli ambulansa binerek hastaneye kadar öğretmenle ilgilendi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen öğretmen Kırıcı’nın, acil olarak anjiyoya alındığı öğrenildi.

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