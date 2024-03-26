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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı - Güncel haberler

        Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

        Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:38
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        6 katlı binanın çatı katında yangın
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        Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan 6 katlı binada çıktı. Binanın çatı boşluğunda bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede çatı katını sardı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının meydana geldiği sokakta park halindeki araçlar nedeniyle itfaiye araçları geçemedi.

        Bunun üzerine çevredekiler, hatalı park edilen araçları kaldırmak için seferber oldu.

        İtfaiye ekipleri, araçların kaldırılmasından sonra sokağa girerek yangına müdahale etti.

        Avcılar ve Beylikdüzü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangında alevler diğer binalara ve alt katlara sıçramadan söndürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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