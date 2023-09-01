Avcılar'da balıkçıdan yaralı leyleğe yardım eli

Leyleğe elinden geldiğince bakmaya çalıştığını belirten Tuna, "Bakırköy açıklarında denize düşmüştü. Bitkin haldeydi aldım kuruttum. 3 gündür teknede balıklarla besliyorum. Çok kötü bir durumdaydı. Bitkin bir hali vardı. Şu anda sağlığı yerine geldi gibi. Elimden geleni yapıyorum. Sabah arkadaşlardan balık istiyorum.

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Onlar getiriyor sağolsun balıkla karnını doyuruyoruz. Şu anda adını da 'Garip' koyduk. Bir hayvansever olarak bütün hayvanlarla ilgileniyorum. İki gün önce de başka bir kuş bulduk. Ebabil kuşunu sağlığına kavuşturamadık ona üzüldüm. En azından bu leyleği kurtardık" diye konuştu.