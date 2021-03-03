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Avcılar'da narkotik operasyonu: 1 milyon liralık uyuşturucu serası ele geçirildi

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen dairede piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da narkotik operasyonu: 1 milyon liralık uyuşturucu serası ele geçirildi
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında Gümüşpala Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki daireye baskın düzenleyen polis ekipleri içeride uyuşturucu serası ele geçirdi.

DAİRENİN CAMLARINI FİLM İLE KAPATMIŞLAR

Operasyonda baskın yapılan dairenin camlarının film ile kapatıldığı görüldü. Operasyona hassas burunlu 'Amarok' isimli narkotik polis köpeği de katılarak odalarda tek tek arama yaptı. DHA'nın aktardığı habere göre; baskın yapılan daireye bina içinde koku oluşmaması için özel havalandırma sisteminin kurulduğu görüldü. Ayrıca uyuşturucunun yetiştirilmesinde kullanılan özel ısı güneş panellerinin de kurulu olduğu dikkat çekti.

DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dairede ele geçirilen 88 kök uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ayrıca, operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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