Avcılar'da park halindeki araçlara zarar vermişti; tutuklandı
İstanbul Avcılar'da park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen şüpheli genç, 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı
Giriş: 15 Nisan 2026 - 05:25 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, dün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde bir kişinin park halindeki araçlara zarar verdiği tespit edildi.
Kimliği belirlenen B.A. (25) ekiplerce Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde fark edilince kaçmaya çalıştı. AA'nın haberine göre şüpheli genç, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
