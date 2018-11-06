Avlu dizisi 19. yeni bölümü ile Perşembe akşamı Star TV'de ekranlara gelecek. Nihal müdürü Azra’nın öldürdüğü ortaya çıkınca Deniz’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Deniz ile Azra’nın dostlukları ciddi şekilde çatırdayınca, Zerrin bu durumu fırsata çevirmekte gecikmeyecektir. İşte, Avlu 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

AVLU 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Deniz yolunu nasıl çizecek?

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Zerrin’in oyunları işe yarayacak mı? Kudret hücre hapsinde!

Yaşanan büyük isyandan sonra yaralar sarılmaktadır. Naciye, kızını korumak için taktik değiştirmek zorunda kalmıştır. Murat, Zerrin’in geçmişini araştırırken, Zerrin de Azra ile ilgili çok büyük bir sır öğrenecektir.

Avlu, 19. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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