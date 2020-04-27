Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Mart’tan beri kapalı olan AVM’lerin yeniden açılması gündemde. Peki ne zaman? Ve tabii ki hangi önlemler çerçevesinde? İşte bu soruları AVM ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş’a sordum. Altaş, Bilim Kurulu’nun onay vermesi durumunda ve parekendecilerin talebi doğrultusunda 11 Mayıs itibariyle AVM’leri açabileceklerini anlattı: “Eğer Bilim Kurulu onay verirse, parekendeciler de isterse ki onlardan böyle bir talep geldiği için AVM’lerin açılması gündeme geldi biz AVM’leri açmaya hazırız. Bilim Kurulu’nun onayı çok önemli. Böyle bir onay çıkarsa 11 Mayıs’ta açılır. Kapıda ateş ölçümü yapılacak ve maske dağıtılacak. Maskeyi devlet temin edebilir, görüşmemiz sürüyor. Kademeli bir açılış planlıyoruz. Sinema, restoran ve çocuk oyun alanları açılmayacak. Diğer mağazalar da kademeli olarak açılacak. Türkiye genelinde 436 AVM var. Ancak hangi şehirlerdeki AVM’lerin açılabileceğine Bilim Kurulu karar verecek. İstanbul vaka yoğunluğu bakımından ileri bir tarihe kalabilir. Mayısın ilk haftası detaylar belli olacak.”

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