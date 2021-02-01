Yeni senenin ikinci ayında zam haberleri gelmeye devam ediyor. Avrasya Tüneli internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla tek yön geçiş ücretlerinin arttırıldığını duyurdu. Vatandaşlar 2021 yılında geçerli olacak köprü, yol ücretlerini araştırıyor. Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? 2021 köprü, yol, tünel geçiş ücretleri

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM

1 Ocak’ta köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, bugün itibariyle yapılan zamla halen otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan tek yön geçiş ücreti, 46 TL’ye çıktı. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Avrasya Tüneli sitesinden yapılan açıklamada;

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahildir." denildi.

KÖPRÜLERE YÜZDE 26 ZAM

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı.

KGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu köprülerde, yapılan yüzde 26'lık zamla otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi.

SINIF ARAÇ TİPİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 13,25 2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 17,00​ 3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 37,00 4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 73,50 5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 97,75 6 MOTOSİKLETLER 5,25



2021 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya yükseldi.

ARAÇ SINIFI ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ 1 ​147,50​​ ₺ ​2 236,00 ₺ ​3 280,00 ₺ ​4 371,50 ₺ ​5 468,50 ₺ ​6 103,00 ₺



2021 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Bir diğer YİD projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise ücret (sadece köprüden geçiş ücreti) 21.90 liradan 27.5 liraya çıktı.

ARAÇ SINIFI ​​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ 1 ​ 27,50 ₺ ​2 ​ 36,50 ₺ ​3 ​ 67,50 ₺ ​4 ​ 171,50 ₺ ​5 ​ 213,50 ₺ ​6 ​ ​ 19,90​ ₺

2021 İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Bunların yanında otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 2020'de 292 lira olan geçiş ücreti 367 liraya yükseldi.