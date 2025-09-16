Avrupa 2030'a kadar 178 gigavatlık yeni rüzgar santrali kuracak

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope verilerinden yapılan derlemeye göre, ilave edilecek toplam kapasitenin 133 gigavatı 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelecek.

Bu yılın ilk altı ayında ilave edilen 6,8 gigavatlık rüzgar kapasitesi ile toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünü 291 gigavata çıkaran Avrupa'da 254 gigavat karasal, 37 gigavat deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü bulunuyor.

Avrupa'da bu yıl dahil 2030'a kadar ilave edilecek 178 gigavatlık kurulumla toplam rüzgar enerjisi kapasitesi 441 gigavata ulaşacak. Bunun 361 gigavatını karasal rüzgar enerjisi oluştururken, 80 gigavatı deniz üstü rüzgar santrallerinden gelecek.

34 milyar euroluk yatırım istenilen etkiyi oluşturmadı

Bu yılın ilk 6 ayında rüzgar enerjisine 34 milyar euro tutarında yatırım yapılmasına ve geçen yıl yapılan toplam yatırım tutarını geçmesine rağmen rüzgar enerjisi Avrupa'da istenilen hızda ilerlemiyor.

Projelerdeki izin süreçleri Avrupa genelinde rüzgar enerjisinin genişlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, elektrifikasyonun beklenenden yavaş ilerlemesi, Avrupa'daki rüzgar enerjisi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Elektrik şebekeleri yenilenebilir yatırımları için kritik önemde

Elektrik şebekelerinin modernizasyonu ile yenilenebilir enerji kurulumlarına uygun hale gelmesi, rüzgar enerjisi dahil tüm yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasında önem taşıyor.