Avrupa Birliği (AB) yüz tanıma teknolojisinin kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Financial Times’ın (FT) haberine göre Avrupa Komisyonu bu alanda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklar daha kapsamlı bir yapay zeka yasasının parçası olacak söz konusu düzenlemeyle yüz tanıma teknolojilerinin devletler ve özel sektör tarafından ‘gelişigüzel’ kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Bunun yanında düzenlemeyle Avrupa Birliği vatandaşları yüz tanıma teknolojisinin nerede ve ne zaman kullanıldığı konusunda bilgilendirilecek.

FT’nin iddiasına göre 1 Kasım’da Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevini Jean-Claude Juncker'den devralacak Ursula von der Leyen, yasa tasarısını 100 gün içerisinde kamuoyuna sunacak. Söz konusu haber yaklaşık 2 hafta önce Londra'da King’s Cross istasyonunda binlerce kişi üzerinde haber vermeden yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığının ortaya çıkmasının üzerine geldi. İngiltere Veri Koruma Birimi, bunun üzerine bir soruşturma başlatmıştı.