Avrupa Birliği uzun süredir üzerinde çalıştığı Google rekabet soruşturmasını sonlandırdı ve öngörüldüğü gibi cezayı en üst limitten verdi.

Teknoloji devinin Android telefonlardaki pazar payı üstünlüğünü (Statista'ya göre 2018 1. çeyrekte yüzde 85,1) haksız rekabet için kullanarak kendi ürünlerini 'dayatmak', reklam göstererek gelir elde etmekle suçlayan AB, birçok analiste göre geç kaldı.

Analistler son derece haklı, çünkü ceza gelene kadar Google paçaları sıvadı, dereyi geçti, hatta karşı kıyıda imparatorluğunu kurdu bile.

CEZANIN UCU NİYE BİZE DOKUNUYOR?

Öncelikle, Google artık telefon üreticilerine eskiden imzalattığı MADA'yı (Mobil Uygulama Dağıtım Anlaşması) değiştirmek zorunda kalacak. Artık Google hizmetleri ön planda tutulamayacak ve varsayılan olarak yüklenemeyecek.





İçerisinde web tarayıcı, arama aracı, harita vb. birçok Google hizmetinin önyüklenmediği şekilde gelecek olan telefonlar cazibesini kaybedecek. Burada büyük üreticiler çeşitli anlaşmalarla farklı seçenekler sunabilecekken, ufak üreticiler ya büyükler karşısında daha avantajsıuz anlaşmalar yapacak ve karşımıza rekabette zayıf ürünler çıkacak ya da uygun fiyatlı telefonların maliyeti artacak ve 'Android ucuzdur', 'Çok para vermeden akıllı telefon alabilirsin' algısı kırılacak.

Şimdiye kadar tüm uygulamalarını birçok kişinin kullanımına Android ile sunan ve herkesi 'alıştıran', ekosisteme dahil eden Google ise 2 haftalık gelirine karşılık gelen 5 milyar doları ödeyecek ve elde ettiği rekabet gücüyle kazancına kazanç katmaya devam edecek.

AB, 3 KONUDA HATALI

Peki ne olmalıydı? AB bu cezada birincisi geç kaldı, üstelik yıllarca geç kaldı. Bu cezayı 7-8 yıl önce verseydi, Android ile yaptığı 'kötü' uygulamaları yapamamış olacaktı.

İkincisi, ceza ile talep edilen şey eksik. Google Play adlı uygulama mağazasının diğer Google ürünleriyle bağını kesmeli ya da bunları birbirinden ayrıştırmalıydı. İçinde Google Play mağazasının olmadığı bir Android telefonu kimse almak istemeyecektir. Bu tip denemeler, bugüne dek çeşitli tabletlerde denendi ve maalesef başarılı olamadı. Hâlihazırda milyonlarca uygulama olan Google Play'e karşı rakip bir Android uygulama mağazası oluşturmak imkansız gözüküyor.

Dünyada toplam 2 milyardan fazla Android işletim sistemli cihaz bulunuyor. Bu gelişme sonrasında stabil uygulama geliştirmek de mümkün olmayabilir. Bir cihazda çalışan uygulama, diğerinde çalışmayabilir. Bu da tüketicilerin Android ile kötü bir deneyim yaşamasına yol açabilir.

Üçüncüsü, Google şimdiye kadarki kullanımı ile Play mağazası üzerinde bir kontrol sahibiydi ve bu güvenlik anlamına da olumlu sonuç veriyordu. Bu kontrol ortadan kaldırıldığında, farklı mağazalara giren güvensiz uygulamalar da Android telefonları bekliyor olacak. Veri ve kimlik hırsızlığının arttığı bu dönemde, AB'nin kararı dolaylı yoldan hacker'lara yardımcı olacak.

CEO BLOG'A YAZDI, ANDROID FİYATLARININ ARTIŞ SİNYALİNİ VERDİ

Google CEO'su Sundar Pichai'nin karar sonrası yayımladığı blog yazısı, Google'ın Android ile seçenekleri azaltmayıp artırdığı etrafında istatistiklerle bezense de, özünde tek bir mesaja odaklanıyor. Şirketin Android işletim sistemini üreticilere ücretsiz lisansladığı iş modeli değişecek. Pichai, durumdan komisyonu sorumlu tutuyor. Bakalım değişim ne zaman başlayacak ve AB dışı ülkeleri ve Türkiye'yi ne zaman etkileyecek?

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