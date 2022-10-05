Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalış 401,4 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederek 12.618 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 7.053 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 azalışla 6.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 7.664 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 gerileyerek 21.552 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 1,6 yükselişle günü 0,9980'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 0,9970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamaların piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Bugün, Avrupa ülkelerinin liderlerinin bir araya geleceği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısından çıkacak haberlerin takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası ağustosta 1,2 milyar avro ile beklentilerin altında kaldı.