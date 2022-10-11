Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,98 azalışla 386,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybederek 12.158 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 düşüşle 6.891 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 5.777 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 7.338 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,42 gerileyerek 20.615 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak, şu sıralarda 0,9690'dan işlem görüyor.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna arasında artan gerilimin jeopolitik riskleri gündemin odağına taşıdığını aktaran analistler, enerji krizi paralelinde yüksek enflasyon ve faiz ortamına ilişkin endişelerin de giderek arttığını kaydetti.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) da ülkede iflas eden şirket sayısının son zamanlarda yüksek enerji fiyatları, çalışan ücreti ve kredi faiz artışları nedeniyle eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 arttığını bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının yanı sıra devam eden Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışı ve IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini dile getirdi.

Ayrıca bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere’de işsizlik oranı ağustosta yüzde 3,5 ile Mart 1974'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

BoE ise sitesinde yayımladığı duyuruda günlük tahvil alım programının kapsamını genişleteceğini açıkladı.