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Avrupa borsaları düşüşle açıldı 

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı 
AA

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 434,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 14.710 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.284 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.908 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.659 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 gerileyerek 25.245 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1,0640 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

İsviçre Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için 100 milyar franklık likidite sağlanacağı aktarıldı.

Öte yandan Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.

Analistler, UBS'in Credit Suisse'i satın almasına karşın piyasalarda tedirginliğin devam etiğine dikkati çekerek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, bugün Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan düşüşle 16 Aralık 2022'den bu yana ilk kez yüzde 2'nin altına geldi.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 15,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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