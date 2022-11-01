Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 416,8 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 13.398 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 artışla 7.195 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 6.368 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 8.020 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 primle 22.652 puanda seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta açıkladığı para politikası kararlarının ardından düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 0,9940 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve perşembe günü yayımlanacak İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğini belirterek, Avro Bölgesi'nde enerji ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Bölgede artan enerji ve gıda fiyatlarının ardından hükümetler hanehalkı üzerindeki maliyetleri sübvanse edebilecek programlar üzerinde çalışıyor.

Almanya'da bağımsız Doğal Gaz ve Isı Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına karşı haneler için Alman hükümetine gaz fiyatlarının Mart 2023'ten en az 2024'ün nisan ayı sonuna kadar kilovatsaat başına 12 avro sentle sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu.

Bugün İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, avro/dolar paritesinde 1 seviyesinin direnç, 0,99'un destek konumuna geldiğini söyledi.