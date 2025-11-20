Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.979,73 %0,70
        DOLAR 42,3676 %0,06
        EURO 48,9295 %0,10
        GRAM ALTIN 5.524,20 %-0,48
        FAİZ 39,58 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 68,64 %-1,62
        BITCOIN 86.793,00 %-4,10
        GBP/TRY 55,4289 %0,20
        EUR/USD 1,1527 %-0,10
        BRENT 63,29 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 9.032,06 %-0,48
        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:05 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa borsaları yükselişle kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 563,94 puana çıktı.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 9.527,65, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 23.278,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselerek 7.981,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 artışla 42.917,64 puandan kapandı.

        Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1,153 oldu.

        Avrupa piyasaları, çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerden olumlu gelen bilançosuna odaklandı. Nvidia'nın dün piyasa kapanışı sonrası açıkladığı finansal sonuçları piyasalardaki yapay zeka balonu endişesini yatıştırdı.

        Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor