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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu)

2022-2023 sezonu öncesi Avrupa kulüpleri kadrolarına önemli takviyeler yapıyor. Avrupa'da biten transferlerden dikkat çekenleri derledik...

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  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Leandro Paredes (Orta saha) | PSG (Fransa) -> Juventus (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Wesley Fofana (Stoper) | Leicester City (İngiltere) -> Chelsea (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Alexander Sörloth (Santrfor) | RB Leipzig (Almanya) -> Real Sociedad (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Edinson Cavani (Santrfor) | Manchester United (İngiltere) -> Valencia (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Andrea Belotti (Santrfor) | Torino (İtalya) -> Roma (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Alexander Isak (Forvet) | Real Sociedad (İspanya) -> Newcastle United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Emerson (Sol bek) | Chelsea (İngiltere) -> West Ham United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Cenk Özkacar (Stoper) | Lyon (Fransa) -> Valencia (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Morgan Gibbs-White (On numara) | Wolverhampton (İngiltere) -> Nottingham Forest (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Matheus Nunes (orta saha) | Sporting Lizbon ( Portekiz) -> Wolverhampton (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Tanguy Nianzou (savunma) | Bayern Münih -> Sevilla
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Thilo Kehrer (Stoper) | PSG (Fransa) -> West Ham United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Pablo Mari (Stoper) | Arsenal (İngiltere) -> Monza (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Timo Werner (santrfor) | Chelsea (İngiltere) -> RP Leipzig( Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Mathew Ryan (Kaleci) | Real Sociedad (İspanya) -> Kopenhag (Danimarka)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Amadou Onana (Orta saha) | Lille (Fransa) -> Everton (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Mert Çetin (Stoper) | Hellas Verona (İtalya) -> Lecce (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Alex Telles (Sol Bek) | Manchester United (İngiltere) -> Sevilla (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Isco (orta saha) | Real Madrid (İspanya) -> Sevilla (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Georginio Wijnaldum (Orta Saha) | PSG (Fransa) -> Roma (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Christian Benteke (Santrfor) | Crystal Palace (İngiltere) -> DC United (ABD)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Marc Cucurella (Sol bek) | Brighton-> Chelsea
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Renato Sanches (Orta Saha) | Lille -> PSG
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Alex Telles (Sol bek) | Manchester United -> Sevilla
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Carney Chukwuemeka (Orta Saha) | Aston Villa -> Chelsea
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Alexis Beka Beka (Ön libero) | Lokomotiv Moskova (Rusya) -> Nice (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Kasper Schmeichel (Kaleci) | Leicester City (İngiltere) -> Nice (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Charles De Ketelaere (Orta saha) | Club Brugge (Belçika) -> Milan
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Aaron Ramsey (Orta Saha) | Rangers (İskoçya) -> Nice (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Dwight McNeil (Kanat) | Burnley (İngiltere) -> Everton (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Nordi Mukiele (Defans) | Leipzig (Almanya) -> PSG (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Mathys Tel (Santrafor) | Rennes (Fransa) -> Bayern Münih (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Can Bozdoğan (Orta Saha) | Schalke (Almanya) -> Utrecht (Hollanda)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Ozan Kabak (Stoper) | Schalke (Almanya) -> Hoffenheim ( Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Arijanet Muric (Kaleci) | Adana Demirspor -> Burnley (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Mostafa Mohamed (Forvet) | Galatasaray (Türkiye) - > Nantes (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Paulo Dybala (Forvet Arkası) | Juventus (İtalya) -> Roma (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Matthijs de Ligt (Stoper) | Juventus (İtalya) -> Bayern Münih (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Raphinha (sağ Kanat) | Leeds United (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Djed Spence (Sağ Bek) | Middlesbrough (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Okay Yokuşlu (Orta saha) | Celta Vigo (İspanya) -> West Bromwich Albion (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Hugo Ekitike (Forvet) | Reims (Fransa) -> PSG (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Kalidou Koulibaly (Stoper) | Napoli (İtalya) -> Chelsea (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Breel Embolo (Santrafor) | Gladbach (Almanya) -> Monaco (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Raheem Sterling (Forvet) | Manchester City (İngiltere) -> Chelsea (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Raphinha (Sağ kanat) | Leeds United (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Luis Nani (Sol kanat) | Venezia (İtalya) -> Melbourne Victory (Avustralya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Paul Pogba (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> Juventus (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Clement Lenglet (Stoper) | Barcelona (İspanya) -> Tottenham (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Angel Di Maria (Sağ kanat) | PSG (Fransa) -> Juventus (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Steven Bergwijn (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) -> Ajax (Hollanda)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Axel Witsel (Orta Saha) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Luis Sinisterra (Kanat) | Feyenoord (Hollanda) -> Leeds United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Fousseni Diabate (Kanat) | Trabzonspor (Türkiye) -> Partizan (Sırbistan)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Steve Mandanda (Kaleci) | Marsilya (Fransa) -> Rennes (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Axel Witsel (Önlibero) Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Sebastien Haller (Santrafor) Ajax (Hollanda) -> Borussia Dortmund (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Divock Origi (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Milan (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Tyrrell Malacia (Sol bek) | Feyenoord (Hollanda) -> Manchester United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Zeki Çelik (Sağ Bek) | Lille (Fransa) -> Roma (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Joao Palhinha (Ön libero-Stoper) | Sporting (Portekiz) -> Fulham (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Andreas Christensen (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Franck Kessie (Orta saha) | Milan (İtalya ) -> Barcelona (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Kalvin Philips (Orta saha) | Leeds United (İngiltere) -> Manchester City (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Gabriel Jesus (Santrfor) | Manchester City (İngiltere) -> Arsenal (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Henrikh Mkhitaryan (10 Numara) | Roma (İtalya) -> Inter (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Andre Onana (Kaleci) | Ajax (Hollanda) -> Inter (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Hidemasa Morita (Orta saha) | Santa Clara (Portekiz) -> Sporting Lizbon (Portekiz)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Moussa Sissoko (Orta Saha) | Watford (İngiltere) -> Nantes (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Stefan Ortega (Kaleci) | Bielefeld (Almanya) -> Manchester City
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Richarlison (Forvet) | Everton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Vitinha (Orta saha) | Porto (Portekiz) -> PSG (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Corentin Tolisso (Orta Saha) Bayern Münih (Almanya) -> Lyon (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Romelu Lukaku (Forvet) | Chelsea (İngiltere) -> Inter (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Xavi Simons (Orta Saha) | PSG (Fransa) -> (PSV) Hollanda
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Takumi Minamino (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Monaco (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Nick Pope (Kaleci) | Burnley (İngiltere) -> Newcastle United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Darwin Nunez (Forvet) | Benfica (Portekiz) -> Liverpool (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Sadio Mane (Kanat) | Liverpool (İngiltere) -> Bayern Münih (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Burak Yılmaz (Forvet) | Lille (Fransa) -> Fortuna Sittard (Hollanda)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Mario Götze (Orta Saha) | PSV (Hollanda) -> Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Mateusz Lis (Kaleci) | Altay (Türkiye) -> Southampton (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    David Neres (Sağ kanat) | Shakhtar Donetsk (Ukrayna) -> Benfica (Portekiz)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Nayef Aguerd (Stoper) | Rennes -> West Ham United
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Yves Bissouma (Orta saha) | Brighton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Nemanja Matic (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> AS Roma (İtalya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Marquinhos (Sağ kanat) Sao Paulo -> Arsenal
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Ryan Gravenberch (Orta saha) Ajax -> Bayern Münih
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Aurelien Tchouamen (Orta saha) | Monaco (Fransa) -> Real Madrid (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Alexandre Lacazette (Santrfor) | Arsenal (İngiltere) -> Olimpik Lyon (Fransa)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Sinan Bolat (Kaleci) | Westerlo (Belçika) -> Gent (Belçika)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Antonio Rüdiger (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Real Madrid (İspanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Ivan Perisic (Orta saha) | Inter (İtalya) -> Tottenham (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Brenden Aaronson (Orta saha) | RB Salzburg (Avusturya) -> Leeds United (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Noussair Mazraoui (Sağ Bek) | Ajax (Hollanda) -> Bayern Münih (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Fabio Carvalho (On numara) | Fulham (İngiltere) -> Liverpool (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Boubacar Kamara (Önlibero) | Marsilya (Fransa) -> Aston Villa (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Erling Haaland (Santrfor) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Manchester City (İngiltere)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Salih Özcan (Orta saha) | Köln (Almanya) -> Borussia Dortmund (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Karim Adeyemi (Santrfor) | RB Salzburg (Avusturya) -> Borussia Dortmund (Almanya)
  • Dikkat çeken imzalar peş peşe! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu) - Futbol Haberleri

    Maarten Vandevoort (Kaleci) | Genk (Belçika) -> RB Leipzig (Almanya)

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