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Haberler Enerji Doğalgaz
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları gerilemeye devam ediyor

Avrupa'da dün günü megavatsaat başına 215 Euro'dan kapatan doğal gaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 10 azalarak 194 Euro'ya düştü.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları gerilemeye devam ediyor
AA

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, pazartesi günü 345 Euro'ya tarihi seviyeleri görmüştü.

Nisan vadeli doğal gaz kontrat fiyatı bugün megavatsaat başına 205 Euro'dan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 11.30'da dünkü kapanış seviyesi olan 215 Euro'ya göre yüzde 10 azalarak megavatsaat başına 194 Euro'ya geriledi.

Rusya'dan doğal gaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğal gaz fiyatlarını yükseltiyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğal gaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.

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