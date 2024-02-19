Avrupa'da flaş sonuçlar! İşte görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerini korudub.

Bayer Leverkusen, Inter ve PSG'nin zirvedeki yerlerini sağlamlaştırması dikkati çekti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayer Leverkusen, haftayı galibiyetle kapatırken, en yakın takipçisi Bayern Münih ise yenildi. Bayern Münih, deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup olurken, Bayer Leverkusen deplasmanda Heidenheim'ı 2-1 yendi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, puan farkını 8'e çıkarırken, Bayern Münih'in Bundesliga'da 11 yıllık şampiyonluk serisine son vermeye bir adım daha yaklaştı.

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Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından bir hafta içinde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen 58 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 50 puanla ikinci sırada, Stuttgart ise 46 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Lider Liverpool farklı kazandı İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Brentford'u 4-1 mağlup etti. Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Mısırlı Muhammed Salah'ın bir gol ve asistle sahalara döndüğü maçta Liverpool'a farkı Darwin Nunez, Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo getirdi. Liderin en yakın takipçilerinden Arsenal, deplasmanda Burnley'i 5-0 yenerken, Chelsea ile 1-1 berabere kalan son şampiyon Manchester City ise zirve yolunda yara aldı. Liverpool bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkarırken, 55 puanlı Arsenal ikinci, bir maç eksiğiyle 53 puanlı Manchester City de üçüncü sırada yer aldı.

LaLiga'da lider Real Madrid, haftayı beraberlikle kapattı İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. REKLAM Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna girdi. Real Madrid forması giyen Dani Carvajal, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Bu sezon 5. beraberliğini yaşayan Real Madrid, 62 puanla liderliğini sürdürdü. 56 puanla ikinci sırada yer alan Girona, yarın deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Puanını 54'e çıkaran Barcelona ise üçüncülükteki yerini korudu.

Inter, 9 puan farkla lider İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, en yakın takipçisi Juventus'un berabere kalmasıyla zirvedeki yerini güçlendirdi. Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 4-0 yenerek en yakın iki takipçisinin puan kaybettiği haftada 9 puan farkla zirvede yer aldı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı. Liderin en yakın takipçisi Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 66 dakika mücadele etti. REKLAM Ligde 3. sırada yer alan Milan ise Monza deplasmanından 4-2 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kaybetti. Bu sonuçlarla, ligde bir maçı eksik Inter 63 puanla zirvede yer alırken, Juventus 54 puanda, Milan ise 52 puanda bulunuyor.