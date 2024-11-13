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        Haberler Spor Futbol Avrupa'da gol krallığı yarışında son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'da gol krallığı yarışında son durum

        Avrupa'da milli araya girilirken, geride kalan haftalarda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de gol krallığı yarışı da nefes kesiyor. İşte İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye'deki gol krallığı yarışında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:09
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        Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya ile Türkiye'de gol krallığı yarışı nefes kesiyor.

        İşte Avrupa liglerinde gol krallığında son durum:

        2

        Premier Lig - Erling Haaland (Manchester City) - 12 gol

        3

        LaLiga - Robert Lewandowski (Barcelona) - 14 gol

        4

        Süper Lig - Ciro Immobile (Beşiktaş) - 8 gol

        5

        Bundesliga - Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) - 11 gol

        6

        Bundesliga - Harry Kane (Bayern Münih) - 11 gol

        7

        Serie A - Mateo Retegui (Atalanta) - 11 gol

        8

        Ligue 1 - Bradley Barcola (PSG) - 10 gol

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