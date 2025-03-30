Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor

Kıtada başta otomotiv olmak üzere finanstan teknolojiye, mühendislikten havacılık ve uzay sektörüne kadar pek çok sektörü etkisi altına alan işten çıkarma dalgası, yavaşlayan ekonomide küresel işgücünün karşılaştığı zorlukların arttığını gösteriyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) 2008 ile 2023 arasında 2,3 milyon imalat işi kaybedilirken, bunun neredeyse bir milyonu 2019'dan bu yana gerçekleşti. Krizin tam boyutu, kısa süreli sözleşmeler ve azaltılmış çalışma saatleri ile gölgelenirken, gerçek iş kaybının ise 4,3 milyonu bulabileceği ifade ediliyor.

Sendikalar, Avrupa'nın sanayi politikasından yoksun olmasıyla daha da kötüleşen istihdam kriziyle başa çıkabilmek için zorunlu işten çıkarmalar konusunda bir moratoryum çağrısında bulunuyor.

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Avrupa'da bankacılık, otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor.

Buna son olarak, Alman mühendislik şirketi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı eklendi.

Yaklaşık son 6 aydır işten çıkarma kararı alan şirketler Geçen yılın son çeyreğinden itibaren işten çıkarma kararları alan büyük çaplı Avrupalı şirketler şu şekilde: Otomotiv Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun lüks otomobil markası Audi, 17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Audi'nin ana şirketi Volkswagen de Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatmıştı. Alman basınına göre Volkswagen, bu yıl sonuna kadar Cariad yazılım bölümünde 1600 personeli işten çıkarmayı planlıyor. Volkswagen Grubunun diğer lüks markası Porsche ise 3 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planlarken, 2025'in ikinci yarısında sendikalarla daha fazla işten çıkarma için müzakerelere başlayacağını duyurdu. REKLAM Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 5 Kasım'da otomobil üreticilerinden gelen zayıf talep nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, 18 Şubat'ta 2026 sonuna kadar araştırma ve geliştirme bölümünde 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden Bosch, 23 Kasım 2024'te, otomotiv biriminde 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını, ayrıca üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini bildirdi. Diğer Alman otomobil üreticileri de şimdiye kadar işten çıkarmalar konusunda temkinli kalırken, kasım ayında Mercedes-Benz, gelecek yıllarda yıllık maliyetleri birkaç milyar avro azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket iş gücünü azaltmanın da bu stratejinin bir parçası olduğuna işaret etti. Fransız otomobil üreticisi Renault 11 Mart'ta, artan ekonomik belirsizlik karşısında Avrupa'da ticari araçlara yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle Fransa'nın kuzeyindeki Sandouville'de bulunan kamyonet fabrikasında 300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. REKLAM Bankacılık Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank 13 Şubat'ta 2028'e kadar çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 3 bin 900 kişinin işine son vereceğini duyurdu. İspanyol Banco Santander'in İngiltere kolu Sandanter İngiltere, 19 Mart'ta yaptığı, İngiltere'deki yeni şube kapanışlarının yaklaşık 750 personelin işini kaybedebileceği anlamına geldiğini bildirdi.

Deutsche Bank da geçen yıl maliyetleri düşürmek için 3 bin 500 destek personelini işten çıkarmasının ardından, 20 Mart'ta bu yıl 2 bin kişinin işine son verme kararı aldı. Sanayi ve mühendislik Alman mühendislik şirketi Siemens, 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp 25 Kasım'da çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Şirket, buna ek olarak ticari faaliyetlerin satışı veya dış hizmet sağlayıcılara devri yoluyla 6 bin kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu. REKLAM ThyssenKrupp, 6 Mart'ta da küresel otomotiv endüstrisindeki sürekli zorlu piyasa koşullarına atıfta bulunarak, işe alımları donduracaklarını ve otomotiv bölümünde 1800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Perakende Alman spor giyim üreticisi Puma 12 Mart'ta maliyet azaltma programı çerçevesinde dünya çapında 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

İngiltere'nin en büyük süpermarket grubu Tesco, 29 Ocak'ta, tasarruf arayışı nedeniyle mağazalardan ve merkez ofisinden yaklaşık 400 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Yine İngiltere'nin büyük süpermarket zincirlerinden Sainsbury's ocakta zorlu maliyet ortamına karşı tasarruf sağlama hedefiyle çalışan sayısını 3 binin üzerinde azaltma yoluna gideceğini duyurdu. Diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararları Hollanda merkezli boya üretim şirketi Akzonobel bu yıl yaklaşık 2 bin 200 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Fransız özel kimyasallar grubu Arkema ülkedeki Jarrie tesisinde üretimin bir kısmını durdurma kararı almasının ardından 154 pozisyonu azaltacağını bildirdi. REKLAM Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 10 Mart'ta 2027'ye kadar 950 ila 1350 tam zamanlı pozisyonda kesintiye gitmeyi planladığını duyurdu. Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) iştiraki DHL, 6 Mart 2025'te karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Enerji şirketi bp, şirketin Üst Yöneticisi Murray Auchincloss'un maliyetleri düşürme çabası kapsamında toplam iş gücünün yüzde 5'inden fazlasına karşılık gelen 4 bin 700 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.