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Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının aralık ve ocakta artacağı uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa'da aralık ve ocakta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantından kaynaklı hastalık yükünün artacağını belirterek, takviye dozların yapılmasını tavsiye etti.

Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının aralık ve ocakta artacağı uyarısı
Avrupa'da aralık ve ocak ayları için kritik uyarı
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AA

ECDC Direktörü Andrea Ammon yaptığı açıklamada, Avrupa'da delta varyantından kaynaklanan potansiyel hastalık yükünün gelecek iki ay çok yüksek olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ammon, mevcut enfeksiyonların çoğunun kaynağı olan söz konusu varyantın yayılmasını önlemek için "şimdi" önlem alınması ve aşılamamanın hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Halen bazı ülkelerde ya da bazı yaş gruplarında istenen oranda aşılama yapılmadığını belirten Ammon, bu boşluğun virüsün yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Takviye dozların önemine değinen Ammon, 3. doz aşıların, yayılımı, hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde önleyeceğini dile getirdi.

ECDC, takviye dozların 40 yaş üstü grup öncelikli olmak üzere 18 yaş üstü herkese uygulanmasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü de dünkü açıklamasında Avrupa'da Mart 2022 itibarıyla 700 bin kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Avrupa ülkeleri arasında aşılama oranları açısından büyük farklılık bulunuyor. Bulgaristan'da bu oran yüzde 24 civarındayken Portekiz'de yaklaşık yüzde 87 dolayında seyrediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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