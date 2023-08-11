Avrupa'da muhtemel rakipler ne yaptı? - Futbol Haberleri

Avrupa'da muhtemel rakipler ne yaptı? - Futbol Haberleri

Avrupa'da muhtemel rakipler ne yaptı? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turunda maçlar oynandı.

Türk takımlarından Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 yenerken, Fenerbahçe de konuk ettiği Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor ise konuk ettiği Hırvatistan'ın Osijek takımını 5-1 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Twente, konuk ettiği Riga'yı ilk maçta 2-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunu geçmesi durumunda Beşiktaş, Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna), eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Aris, konuk ettiği Dinamo Kiev'i 1-0 yendi.

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Yukatel Adana Demirspor, play-off turuna yükselirse Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan)-Genk (Belçika) eşleşmesinde kaybeden tarafın rakibi olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağında Olympiakos, konuk ettiği Genk'i 1-0 mağlup etti.

AVRUPA LİGİ'NDE SONUÇLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, 6 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları sonuçlandı.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç): 1-3

Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya): 2-1

Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus): 5-1

Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 3-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 6-2

Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika): 1-0

Rövanş maçları 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.