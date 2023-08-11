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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa'da muhtemel rakipler ne yaptı? - Futbol Haberleri

        Avrupa'da muhtemel rakipler ne yaptı?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:55
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        Avrupa'da muhtemel rakipler ne yaptı?
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turunda maçlar oynandı.

        Türk takımlarından Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 yenerken, Fenerbahçe de konuk ettiği Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor ise konuk ettiği Hırvatistan'ın Osijek takımını 5-1 yendi.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Twente, konuk ettiği Riga'yı ilk maçta 2-0 mağlup etti.

        Üçüncü eleme turunu geçmesi durumunda Beşiktaş, Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna), eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Aris, konuk ettiği Dinamo Kiev'i 1-0 yendi.

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        Yukatel Adana Demirspor, play-off turuna yükselirse Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan)-Genk (Belçika) eşleşmesinde kaybeden tarafın rakibi olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağında Olympiakos, konuk ettiği Genk'i 1-0 mağlup etti.

        AVRUPA LİGİ'NDE SONUÇLAR

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, 6 maçla tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları sonuçlandı.

        Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

        Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç): 1-3

        Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya): 2-1

        Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus): 5-1

        Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 3-0

        Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 6-2

        Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika): 1-0

        Rövanş maçları 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

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