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HaberlerOtomobilAvrupa'daki otomobil satışları yüzde 32 azaldı
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Avrupa otomobil pazarı yüzde 32 daraldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana küçülen Avrupa otomobil pazarı, Ağustos ayında da bu trendine devam etti. Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği'nden (ACEA) yapılan açıklamada, kıta genelindeki otomobil satışlarının Ağustos ayında yüzde 18.9 azalarak 769 bin 525 adede gerilediği belirtildi. Ocak-Ağustos döneminde ise, Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 32 oranında azalarak 6.1 milyon adede düştüğü kaydedildi

Avrupa otomobil pazarı
Yiğitcan Yıldız

Pandemi nedeniyle bu yıl büyük yara alan Avrupa otomotiv pazarı, Ağustos ayında da yüzde küçülmeye devam etti.

Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği'nden (ACEA) yapılan açıklamada, kıta genelindeki otomobil satışlarının Ağustos ayında yüzde 18.9 azalarak 769 bin 525 adede gerilediği belirtildi.

Avrupa'daki otomobil satışlarının Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 32 oranında azalarak 6.1 milyon adede düştüğü belirtildi. Bu rakamın geçen yılın aynı döneminden 2.9 milyon adet daha az olması ise dikkat çekti.

İlk 8 ayda yüzde 40 ile en çok daralan pazar İspanya olurken, İtalya pazarı yüzde 38.9, Fransa yüzde 32 ve Almanya pazarı da yüzde 28.8 oranında küçüldü.

Haziran ayında satışların yüzde 24.1 ve Mayıs ayında yüzde 56.8 oranında azaldığı Avrupa'da, Ağustos ayı sonuçları pazarın toparlanma sinyalleri verdiği yorumlarına yol açtı.

Türkiye'de ise, yılın ilk 8 ayında yüzde 64.2 oranında artarak 317 bin 394 adet şeklinde gerçekleşen otomobil satışları, Ağustos ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adede yükselmişti.

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