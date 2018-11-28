Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Trabzonspor karşısında çok etkisiz bir oyunla maçı kaybeden Fenerbahçe'de Dinamo Zagrep maçı öncesinde moral bozukluğunun atılması için büyük bir çaba var. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Sarı-Lacivertliler'de Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi daha fazla anlam kazanırken, futbolcular da bu durumun altını çiziyorlar.

Trabzonspor karşısındaki silik görüntüyü telafi etmek için ilk maçta 4-1 gibi ağır bir yenilgi alınan Dinamo Zagrep'e karşı iyi bir oyun ve iyi bir skorla sahadan ayrılmak isteyen Fenerbahçeli futbolcular, bu şekilde Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkmayı da hedefliyorlar.

Fakat tüm bu durumun yanında olası bir kötü sonuçta statta tepkilerin olacağının bilinmesi de futbolcuların moral ve motivasyonunu aşağıya çekiyor. 3 haftada özgüvenlerini bir nebze olsun yukarı taşıyan futbolcular, yeniden hata yapmaktan korkan bir ruh halinde olmamak adına sık sık birbirlerini motive ediyorlar.

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