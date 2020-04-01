UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla video konferans görüşmesine çağırdı.

UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle bugün toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

ÜÇ SEÇENEK VAR!

UEFA Başkanı, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak. Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir. Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Kimse bu pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Bizim A, B ve C planlarımız var." ifadelerini kullanan Ceferin, kulüp ve lig yöneticileriyle görüştüklerini ancak şu an beklemek durumunda olduklarını kaydetmişti.

FRANSA'DAN ÇARPICI İDDİA

Fransa'da yayın yapan France Football'un haberine göreyse UEFA Yönetim Kurulu, liglerin geleceğine ilişkin kararını verdi. Habere göre ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse, liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeyen takım şampiyon sayılmayacak!

UEFA Yönetim Kurulunun aldığı ortak karara göre oynanan tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp liglerde takım sırasına göre olağan şekilde prim verilecek.

France Football'da yer alan haberin gerçekleşmesi durumunda Premier Lig'de 29 maçta 27 galibiyet alan ve en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Liverpool şampiyon olarak tescillenmeyecek.