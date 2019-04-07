Başkent Bükreş'in ev sahipliği yapacağı organizasyon 7 gün sürecek. Şampiyona, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Romanya'da 30 sporcuyla yer alacak Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Türkiye'yi 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Mustafa Kaya, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ve 97 kiloda Fatih Yaşarlı temsil edecek.
RIZA REKOR İÇİN MİNDERE ÇIKACAK
Grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere gelecek.
Rıza Kayaalp, Bükreş'te kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.
Geçen yıl Dağıstan'da 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.
TAHA 7. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Serbest stil 125 kiloda yarışacak Taha Akgül, Avrupa şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 7'ye çıkarmaya çalışacak.
Türkiye'ye 2016 Rio Olimpiyatları'nda tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha, serbest stilde 6 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.
"İLKLERİN KADINI" ZİRVEDE YER ALMAYA ÇALIŞACAK
Kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 4. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
Yasemin, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırarak tarihe geçmişti. Milli sporcu aynı zamanda dünya şampiyonluğuna ulaşan tek kadın Türk güreşçi unvanına da sahip.
METEHAN İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR
Son iki Dünya Şampiyonası'nda küsünün zirvesinde yer alarak dikkati çeken Metehan Başar, Bükreş'e Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını boynuna takmak için gidecek.
28 yaşındaki Metehan, 2017'de Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde ederken, geçen yıl Dağıstan'dan madalyasız dönmüştü.
SONER'İN YERİNE YAKUP MÜCADELE EDECEK
Serbest stil 74 kiloda son üç Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ın yerine, dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan Yakup Gör Türkiye'yi temsil edecek.
Soner, geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda kürsünün uzağında kalmıştı.
MİLLİLER, DAĞISTAN'DA TARİH YAZMIŞTI
Ay-yıldızlı güreşçiler, geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etmişti.
Türkiye, Kaspiysk kentindeki şampiyonada 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı.
Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Dağıstan'da önemli bir başarıya imza atmıştı.
Türkiye, takım halinde ise serbest stil ve kadınlarda 3. olmuştu. Şampiyonada 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Kadın Güreş Milli Takımı, tarihinin en iyi derecesini elde etmişti. Türkiye, Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk kez iki şampiyon (Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak) birden çıkarmıştı.
ROMANYA KADROSU
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Yakup Gör
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: İbrahim Bölükbaşı
97 kilo: Fatih Yaşarlı
125 kilo: Taha Akgül
Grekoromen:
55 kilo: Şerif Kılıç
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Fatih Cengiz
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elif Yanık
59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
62 kilo: Aslı Tuğcu
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Merve Pul
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
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