Batı Avrupa’da ise bu oran yüzde 58’e kadar ulaşıyor. Yılın ilk yarısında ise 560 bin adetlik toplam satış gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düzeyinde bir artış yakalayarak toplam pazarda da yüzde 5’lik bir pay elde etti.

TÜRKİYENİN GURURU TOYOTA C-HR HYBRİD

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1997 yılında seri üretim Prius ile başlayan global hibrit otomobil satışlarında bugün 12 milyon 133 bin 504 adede ulaşmayı başaran Toyota, Avrupa’da da 2000 yılından bu yana 2 milyon 8 bin 406 adetlik hibrit otomobil satışıyla liderlik pozisyonunu korudu.

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR modelinin yüksek satışları bu başarıya önderlik ederek Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. 67 bin 194 adetle toplam satışlar içinde hibrit versiyon payını yüzde 85’e çıkaran C-HR, kullanıcıların hibrit araçlara geçişini hızlandırdı. Bu güçlü ilk yarı başarısı, kendi içlerinde rekor satışlar elde eden Yaris Hybrid, Auris Hybrid ve RAV4 Hybrid ile de desteklendi.

TÜRKİYE'DE DE YÜKSELİŞTE



Toyota'nın Türkiye’deki hibrit otomobil satışları da her geçen gün artıyor. 2018’in ilk 6 ayındaki Toyota hibrit satışları bin 836 adet olarak gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 düzeyinde bir artış yakalandı. Toyota 2017 yılında da toplamda 4 bin 110 hibrit araç satışı gerçekleştirmişti.