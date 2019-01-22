Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner'in açaıklamalarından önemli satır başları;



- "Bankamız, 2018 yılında Türkiye’de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptı" dedi



- "2019’da Türkiye’ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz"



- "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon avro düzeyine çıkardı"



- "Türbülansa rağmen Türkiye’nin güçlü temelleri ortada. Türkiye’nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye’yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye’nin turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var"