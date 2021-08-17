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Avrupa Kupası maçları hangi kanallarda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor maçlarının kanalları

Bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor, bu hafta play-off turu ilk maçlarına çıkacaklar. Peki temsilcilerimizin maçları hangi kanallarda yayınlanacak?

Avrupa Kupası maçları hangi kanallarda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor maçlarının kanalları

Türkiye'yi bu yıl Avrupa'da temsil eden takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarının yayınlanacağı kanallar açıklandı!

FENERBAHÇE - HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü Cepheus Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Star'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynancak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

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