Avrupa lezzet haritası! Fransa'nın sokak lezzetlerine gastranomik bir yolculuk: Sadece kruvasandan ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Fransa sokakları, sadece romantik atmosferiyle değil, eşsiz lezzetleriyle de büyülüyor. Bir köşe başında karşılaşacağınız krep tezgahından, dumanı üstünde tüten sandviçlere kadar uzanan bu lezzet yolculuğu, şehri keşfetmenin en keyifli yollarından biri. İşte o lezzetler!
SOKAKLARIN İNCECİK TADI: FRANSIZ KREPİ
Paris sokaklarında yürürken hemen her köşede karşınıza çıkan krep tezgahları, hem tatlı hem de tuzlu seçenekleriyle her zevke hitap ediyor. İncecik dökülen hamurun üzerine sürülen çikolata kreması veya taze meyvelerle hazırlanan bu atıştırmalık, şehri gezerken hızlı bir enerji kaynağı oluyor.
TUZLU KREPİN EN DOYURUCU HALİ: GALETTE
Klasik tatlı kreplerin aksine karabuğday unuyla hazırlanan galette, Fransa'nın sokak lezzetleri arasında özel bir yere sahip. İçine kırılan yumurta, eriyen peynir ve özenle pişmiş et çeşitleriyle katlanarak servis edilen bu yiyecek, tek başına doyurucu bir öğün yerine geçebiliyor.
BAGET EKMEĞİNDE BAHARATLI BİR DENEYİM: MERGUEZ FRİTES
Fransız sokak kültürünün bol malzemeli yıldızlarından biri olan Merguez Frites, günün her saatinde karşımıza çıkabiliyor. Çıtır çıtır klasik bir baget ekmeğinin içine yerleştirilen baharatlı sosisler ve sıcacık patates kızartmasından oluşan bu pratik sandviç, oldukça doyurucu bir alternatif.
PEYNİRLİ KÜÇÜK LOKMALAR: GOUGÈRES
Özellikle peynir severlerin favorisi olan Gougeres, dışı kıtır içi ise yumuşacık olan tuzlu hamur toplarıdır. Fransa sokaklarında ve fırın vitrinlerinde sıkça rastlanan bu küçük lokmalar, yürüyüş esnasında atıştırmak için harika ve çok pratik bir seçenek sunuyor.
GÜNEYİN ÇITIR TADI: SOCCA
Nice sokaklarının vazgeçilmezi olan Socca, nohut unu ve zeytinyağının odun ateşinde dev tepsilerde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Dışı çıtır, içi hafif yumuşak olan bu lezzet, özellikle bol karabiber serpilerek sıcak sıcak ve ayaküstü tüketiliyor.
PUDRA ŞEKERLİ BİR RÜYA: BEİGNET
Sokak turunuzu tatlı bir kapanışla sonlandırmak isterseniz, Fransız usulü küçük hamur kızartmaları olan beignetler tam size göre. İçerisi elma püresi veya çikolatayla doldurulabilen, dışı ise bol pudra şekeriyle kaplanan bu pofuduk tatlılar, adımlarınıza neşe katacak eşsiz bir atıştırmalık.