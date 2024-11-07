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        Haberler Bilgi Spor AVRUPA LİGİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 KASIM 2024: UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Avrupa Ligi günün maç programı 7 Kasım 2024: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün 17 karşılaşma yer alıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4. hafta maçlarını kaçırmak istemeyenler 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçları ve yayıncı kuruluşu için araştırmalar yapıyor. Peki,UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi günün maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:54
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        UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Beşiktaş’ın maçı geride kalırken gözler diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarında. UEFA Avrupa Ligi günün maç programı bugün ligde karşı karşıya gelecek takımları ve maçların yayınlanacağı kanalları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…

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        4. HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçları, 6 Kasım Çarşamba günü başladı.

        Haftanın açılışında Beşiktaş, Malmö ile karşı karşıya geldi. Ajax ve Eintracht Frankfurt mağlubiyetlerinin ardından Lyon'u deplasmanda yenen siyah-beyazlılar, Malmö sınavını da 2-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

        Gözler ise ligdeki diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına çevrildi.

        Avrupa Ligi’nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.

        UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

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        7 KASIM PERŞEMBE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag

        20.45 Bodo/Glimt - Karabağ

        20.45 FCSB - Midtjylland

        20.45 Galatasaray - Tottenham (TRT 1)

        20.45 Elfsborg - Braga

        20.45 Nice - Twente

        20.45 Olympiacos - Rangers

        20.45 Ludogorets - Athletic Club

        20.45 Union SG - Roma

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        23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv

        23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (TRT 1)

        23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros

        23.00 RFS - Anderlecht

        23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad

        23.00 Manchester United - PAOK

        23.00 Lazio - Porto

        23.00 Hoffenheim - Lyon

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        AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebiliyor. Tabii Spor'da yayınlanacak maçları takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

        Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

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        UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?

        Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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