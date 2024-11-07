Avrupa Ligi günün maç programı 7 Kasım 2024: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün 17 karşılaşma yer alıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4. hafta maçlarını kaçırmak istemeyenler 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçları ve yayıncı kuruluşu için araştırmalar yapıyor. Peki,UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi günün maç programı…
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Beşiktaş’ın maçı geride kalırken gözler diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarında. UEFA Avrupa Ligi günün maç programı bugün ligde karşı karşıya gelecek takımları ve maçların yayınlanacağı kanalları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
4. HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçları, 6 Kasım Çarşamba günü başladı.
Haftanın açılışında Beşiktaş, Malmö ile karşı karşıya geldi. Ajax ve Eintracht Frankfurt mağlubiyetlerinin ardından Lyon'u deplasmanda yenen siyah-beyazlılar, Malmö sınavını da 2-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Gözler ise ligdeki diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına çevrildi.
Avrupa Ligi’nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
7 KASIM PERŞEMBE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag
20.45 Bodo/Glimt - Karabağ
20.45 FCSB - Midtjylland
20.45 Galatasaray - Tottenham (TRT 1)
20.45 Elfsborg - Braga
20.45 Nice - Twente
20.45 Olympiacos - Rangers
20.45 Ludogorets - Athletic Club
20.45 Union SG - Roma
23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv
23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (TRT 1)
23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros
23.00 RFS - Anderlecht
23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad
23.00 Manchester United - PAOK
23.00 Lazio - Porto
23.00 Hoffenheim - Lyon
AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebiliyor. Tabii Spor'da yayınlanacak maçları takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.
Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.